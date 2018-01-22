Латвийцы должны государству более миллиарда евро (4)

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Экономика | 22 января 2018 года, 19:21

В начале января 2018 года общая налоговая задолженность, включая актуальные, приостановленные долги и долги с продлением срока оплаты, составила 1,217 млрд евро и была на 3% меньше, чем в начале декабря 2017 года, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД).

Долг основному государственному бюджету составляет 749,818 млн евро - на 3,8% меньше, чем в начале декабря, бюджетам самоуправлений - 310,954 млн евро, на 1,5% меньше, долг по взносам социального страхования - 156,195 млн евро, на 2,1% меньше.

Актуальные долги, по которым начислены пени, на 1 января составили 768,658 млн евро или 63,2% общей суммы долга.

Не подлежащими взысканию на 1 января 2018 года признаны долги в размере 9,224 млн евро, эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

Подлежащими взысканию признаны долги в размере 759,434 млн евро, в том числе реально взыскиваемыми - 161,336 млн евро, реально не взыскиваемыми - 598,097 млн евро.

Продление срока уплаты на 1 января 2018 года было предоставлено по долгам в размере 113,392 млн евро.

Комментарии 4
Не Лоялен1 час назад
А сколько государство должно Латвийцам?За 27 лет?
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Здравствуй дырса новый год1 час назад
Ну, и о чем это говорит? Это значит, что из-за налоговой политики БИЗНЕС НЕ РЕНТАБЕЛЕН. Пора уже давно понять, что время, когда в бизнесе "шустрили" из злого умысла прошло, что если кто-то что-то и не платит, то чтобы как-то продолжать выживать и платить зарплаты. А если насчитали что-то недоплаченное, то оно и превращается в задолженность, которая, вероятнее всего, НЕ БУДЕТ ПОГАШЕНА, в результате чего бизнес будет банкротиться, а люди, заложившие свое имущество банкам, чтобы этот бизнес поддерживать, будут лишаться ВСЕГО. Пройдите по городу, посмотрите внимательно, сколько помещений пустует, посмотрите, сколько людей в полудохлых конторах сидят в полу-мраке, экономя на электричестве, и перебирают пальцами, так как клиентов нет. Это и есть должники и злостные "преступники", которых государство, повышая налоги и натравливая на них налоговую загнали в долги и бедность - вот вам "инвестиционный климат" и "история успеха". Если сейчас срочно не ввести налоговые льготы, то народ останется без имущества, а государство обрастет кучей собственности, в которой НЕКОМУ будет хозяйствовать. Абсолютная близорукость по отношению к малому бизнесу и наплевательское отношение к населению!
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шустрый1 час назад
Но при этом в Латвии по телевизору,по телефону,из каждого утюга звучат призывы брать кредиты и ещё раз кредиты.
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