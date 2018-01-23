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Сегодня министр финансов Дана Рейзниеце-Озола отправится на Всемирный экономический форум в Давосе, где примет участие в дискуссиях о будущем Европы.

"В год столетия Латвии это прекрасная возможность поделиться своим опытом реформ, а также обсудить перемены, которые приведут нас к более конкурентоспособному и современному Евросоюзу", - сказала министр.

Она выступит на дискуссии о реформах в Европе и примет участие в собрании молодых лидеров.

У главы Минфина предусмотрены двусторонние встречи с министрами финансов Австралии, Канады и Швейцарии.

Премьер-министр Марис Кучинскис, который также приглашен на Всемирный экономический форум в Давосе, отправится на него 24 января. Он будет участвовать в трех закрытых дискуссиях на высоком уровне.

Стоит добавить, что в этом году представители Латвии приглашены в Давос впервые за последние несколько лет.

Приглашение в Давос является одним из индикаторов того, какие политики имеют вес в международной среде, однако в числе участников в 2016-2017 годах не значились ни президент Раймонд Вейонис и экс-президент Андрис Берзиньш, ни премьер Латвии Марис Кучинскис. На Всемирный экономический форум в свое время были приглашены экс-президенты Латвии Вайра Вике-Фрейберга и Валдис Затлерс.

Всемирный экономический форум в Давосе (The World Economic Forum) традиционно с 1971 года является площадкой, где происходит обсуждение главных стратегических и острых мировых тем и событий, напрямую влияющих на судьбы мира.

Столкновение интересов крупных политических и экономических блоков и союзов, отдельных государств и транснациональных корпораций, выработка путей дальнейших совместных действий – вот основные задачи Всемирного экономического форума в Давосе (The World Economic Forum).

Декларируемая главная цель ВЭФ – улучшение мировой социально-экономической ситуации. Возможность обсуждать любые проблемы на неофициальном уровне – одно из ключевых факторов успеха Всемирного экономического форума в Давосе (The World Economic Forum).