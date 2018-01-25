Экономика |

С 1 января к характерным для Латвии свежим фруктам, ягодам и овощам применяется сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%. Теоретически это должно отразиться и в более низких ценах на них в магазинах, пишет Neatkariga. Однако часть этих овощей и фруктов на полках магазинов не стала ни на цент дешевле, чем до Нового года, а некоторые даже подорожали.

Частично это объясняется тем, что снижение НДС с 21% до 5% на дешевые овощи, например, картофель, морковь и свеклу, снижает конечную цену всего на пару центов, что для покупателей почти незаметно. Однако опасения покупателей небезосновательны. Торговцы объясняют "гуляние" цен проведением ценовых акциями и зависимостью от установленных поставщиками цен, отмечает издание.

Фото: Mixnews