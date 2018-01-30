Экономика |

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) предлагает увеличить штрафные санкции против должностных лиц за предоставление неверных сведений в ежегодных декларациях.

Коррупция тесно связана с противоправными доходами и имущественным положением должностных лиц, поэтому важен вопрос об усилении санкций, предусмотренных ч. 2 ст. 219 Уголовного закона за предоставление в декларациях неверных сведений. Об этом говорится в стратегии работы KNAB на 2018-2019 годы, которая утверждена вчера премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Сейчас за предоставление ложных сведений в декларации предусматривается лишение свободы на срок до трех месяцев, принудительные работы или денежный штраф. Нынешние нормы не допускают в расследовании этого нарушения применение специальных следственных действий, что осложняет доказательство состава преступления.

KNAB предлагает квалифицировать предоставление неверных сведений как легкое преступление, за что может быть предусмотрено лишение свободы на срок от трех месяцев до трех лет.

В последующие годы бюро будет концентрироваться на том, чтобы искоренить коррупцию в органах судебной власти, публичных закупках, освоении средств Евросоюза, здравоохранении, строительстве и крупнейших самоуправлениях Латвии.

Ранее сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией выплатило своим сотрудникам премии на 105 713 евро.

Фото: twitter.com