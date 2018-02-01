Кучинскис надеется вернуть всего треть вложенных в Liepаjas metalurgs миллионов (10)

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Экономика | 1 февраля 2018 года, 16:36

Государство сможет вернуть 20 млн евро из суммы, вложенной в металлургический комбинат KVV Liepаjas metalurgs, и это примерно треть всей суммы, вложенной государством, заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" премьер-министр Марис Кучинскис.

Эту сумму планируется вернуть с предстоящего аукциона по продаже имущества KVV Liepаjas metalurgs"

Кучинскис допускает, что на аукцион подадут заявки те претенденты, которые намерены "что-то делать", а не резать оборудование на металлолом. В то же время нельзя ожидать возрождения металлургической отрасли в том масштабе, в каком она существовала в свое время в Лиепае.

Кучинскис выразил надежду, что после аукциона территория завода не превратится "во вторую Каросту" в Лиепае.

Как сообщалось, администратор неплатежеспособности KVV Liepаjas metalurgs Гунтар Корис принял решение продать имущество комбината на нескольких аукционах по частям, так как ни один из претендентов на покупку не выполнил требования обеспеченных кредиторов.

Фото: flickr.com

Комментарии 10
Инфа2 часа назад
Умиляет меня этот шлюх. Сначала они всей кодлой банкротят завод, потом дербанят, не дают востановить отдав левому инвестору, с которым 60 лямов попилили, а затем пытаются продать опять. Да сдохла корова, хватит труп трахать, некрофилы алчные.
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ха ха ах2 часа назад
Которые хотели что то ДЕЛАТЬ, уже были. Вы их отфутболили.
Всё, обожглись.Не та страна что бы что то ДЕЛАТЬ.
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укфре2 часа назад
титульный мечтатель ....)))
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