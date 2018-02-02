Экономика |

Работа над действующим планом развития фармацевтического предприятия Olainfarm будет продолжена, говорится в заявлении старших дочерей покойного владельца предприятия Валерия Малыгина Ирины Малыгиной и Ники Савельевой.

Дочери Малыгина отмечают, что осознают обязанности и ответственность, связанные с наследством, в состав которого входят несколько предприятий.

"Нас действительно заботит будущее концерна Olainfarm. Мы хотим, чтобы он продолжал свое развитие, вносил вклад в развитие фармацевтической промышленности Латвии и экономику страны. Вместе с другими акционерами Olainfarm мы продолжим работу над действующим планом развития, в котором большую роль сыграли нынешнее руководство и работники Olainfarm, на чей опыт и профессионализм мы полагаемся", - говорится в заявлении.

Дочери уже сейчас являются миноритарными акционерами Olainfarm и в дальнейшем связывают с ним свои планы профессиональной деятельности.

"Благодаря вкладу отца и созданной им профессиональной команды, предприятие стало одним из самых прогрессивных и мощных компаний в странах Балтии. Считаем своим долгом способствовать тому, чтобы предприятие продолжало быть одним из лидеров по эффективному управлению в странах Балтии и было в состоянии обеспечить прирост стоимости для всех своих акционеров", - говорится в сообщении.

В заявлении выражена надежда, что и младшая сестра Анна захочет связать свою карьеру с предприятием, как этого желал Валерий Малыгин, уже с детства знакомивший дочерей со своей работой.

Ирина Малыгина работает на предприятии с 2013 года. Она получила степень магистра Global Management в Лондоне, а Ника Савельева изучает юриспруденцию в Рижском университете Страдиньша.

Малыгин скончался в декабре 2017 года в возрасте 52 лет.

Фото: flickr.com