Государство получит изъятые у преступной группировки 2 млн евро (3)

фото

Экономика | 2 февраля 2018 года, 17:57

В государственный бюджет будут перечислены изъятые у преступной группировки 2 млн евро, сообщила специалист по общественным отношениям Службы государственных доходов Эвита Тейце-Мамая.

Как пишет nra.lv, деятельность группировки, которая организовывала нелегальный оборот горючего в Латвии и других странах ЕС, была пресечена в конце 2014 года. В ходе расследования было арестовано 2 млн евро. Лица, у которых были изъяты эти деньги, оспорили решение суда, но 19 января этого года судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда оставила в силе решение и признала средства незаконно нажитыми.

Группировка организовывала ввоз акцизных товаров на склады в Латвии, а далее с целью уклонения от налогов реализовалась сложная сумма сделок, в которой участвовали склады акцизных товаров в других странах ЕС.

Комментарии 3
Полонез Огинского35 минут назад
Раз они судились за эти деньги, значит считали, что просто нашли легальную лазейку - может, в другой стране и отсудили бы. А тут, понятно, липкие пальчики когда к чему-то прикасаются, то уже никаким судом не выцарапаешь.
Ответить
вова1 час назад
На премии поделят.
2
Ответить
Светлана18 минут назад
Одни бандиты нагнули других бандитов.
Латвия - это наша корова, и мы её доим!
Ответить