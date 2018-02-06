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При проверке представленных деклараций политических сил было констатировано, что партии в затратах на выборы не указали 80 592 евро и получили 37 857 евро запрещенных пожертвованием, свидетельствует информация Бюро по предотвращению и борьбе с корупцией (KNAB). Об этом пишет nra.lv.

В прошлом году, во время выборов в самоуправления, затраты партий составили 2,7 миллионов евро. Приблизительно половина этой суммы была потрачена на размещение рекламы. Самые большие затраты пришлись на рекламу на коммерческом радио, в газетах, журналах и других переодических изданиях, а также на рекламу в помещениях и публичных местах.

Было выявлено, что 19 партий и объединений указали неверные сведения в декларации, в общей сложности не заявив о финансовых средствах в размере 80 592 евро. Самую большую сумму (34 394 евро) в декларации не указала партия "Для развития Латвии".

Среди этих 19 партий есть также Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), Крестьянский союз Латвии, Латвийская Зеленая партия, "Единство", Латвийское объединение регионов, Новая консервативная партия, "Согласие" и национальное объединение "Visu Latvijai!"-Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".

Также KNAB констатировал, что шесть партий приняли запрещенные пожертвования от юридических персон общей суммой в 37 857 евро. Среди них - СЗК и национальное объединение. Эти пожертвования партии должны заплатить в госбюджет.

Всего требования закона нарушили 38 партий. По делам трех из них не были начаты административные процессы, поскольку нарушения не были серьезными. Дело одной из партий было отправлено в суд для принятия решения, четырем партиям были высказаны замечания, а 30 партиям были назначены административные штрафы общей суммой в 7610 евро.

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