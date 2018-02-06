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Латвийское государство должно вернуть 137 379 евро зарегистрированной в Белизе фирме Penomber Management LTD, которая выиграла процесс против Латвии о слишком долгом сроке ареста ее средств.

Средства компании были арестованы в 2006 году в рамках уголовного процесса против Trasta komercbanka, который подозревали в легализации полученных незаконным путем средств. Однако в ходе расследования не было выяснено, произошла ли легализация незаконных средств на самом деле.

Penomber Management LTD подала в суд, указав, что не имела доступа к своим денежным средствам более двух лет, таким образом, был превышен разумный срок следствия.

Суд первой инстанции иск отклонил, а в апелляционной инстанции требования компании были удовлетворены частично - вместо запрошенных 218 598 евро суд присудил выплатить Penomber Management LTD 137 379 евро.

Правительство сегодня утвердило выделение средств для исполнения постановления суда из бюджетной программы на непредвиденные расходы. С учетом судебных издержек на выполнение постановления будет выделено 141 280 евро.

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