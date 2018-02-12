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В Латвии доходы компаний-устроителей азартных игр и лотерей в 2017 году составили 280,921 млн евро - на 13,2% больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.

В том числе доходы компаний от организации азартных игр составили 244,222 млн евро - на 11,6% больше, от лотерей - 36,699 млн евро, на 25,2% больше.

Доходы от игровых автоматов увеличились на 7,8% - до 196,315 млн евро, от интерактивных азартных игр - на 53,5%, до 28,126 млн евро, от казино - на 78,9%, до 17,924 млн евро, от тотализаторов - на 22,6%, до 9,974 млн евро, от карточных игр - на 34,9%, до 228 тыс. евро, от игорных столов - на 6,9%, до 17,121 млн евро, от залов бинго - на 15,1%, до 283 тыс. евро.

Общий оборот компаний-устроителей азартных игр и лотерей в 2017 году вырос на 12,7% - до 297,919 млн евро.