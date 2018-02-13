Из-за споров по Rail Baltica Латвию могут лишить денег ЕС (6)

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Экономика | 13 февраля 2018 года, 10:24

Разногласия между Литвой, Латвией и Эстонией по осуществлению проекта железнодорожной магистрали Rail Baltica могут привести к тому, что он не получит дальнейшего финансирования ЕС.

Об этом заявила журналистам еврокомиссар по транспорту Виолета Булц.

"Подтверждения ожидает финансирование в размере €120 млн. Подтверждения не будет, если вам не удастся договориться, как администрировать эти средства", - предупредила она. "Если надо, запритесь и не выходите, пока не достигнете договоренности", - приводит слова Булц ИТАР-ТАСС.

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Еврокомиссар не взяла на себя роль третейского судьи. "Не говорю, кто прав, кто виноват, но прошу: общайтесь, дискутируйте, не упустите возможность и договоритесь", - призвала Булц.

Странами Балтии для реализации проекта Rail Baltica учреждено совместное предприятие RB Rail. В начале февраля Литва и Эстония выразили недоверие председателю правления СП Байбе Рубесе.

Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. Общие затраты составят €5,8 млрд. Около 85% средств планируется получить через Еврокомиссию.

Фото из Flickr

Комментарии 6
АЛ21 час назад
Конечно, это чисто военный проект, но под него наши "стоящие у кормушки" пытаются попилить немалые деньги. Поэтому и подняли вой про отлучение от финансирования! Ведь эти миллионы они сразу бы потратили на "презентации" и закупку канцелярских принадлежностей! Никто ж всерьёз не собирается ничего строить!
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Злая1 час назад
Вся эта ваша райл Балтика бред сивой кобылы. Она не будет обеспечена ни пассажиропотоком, ни грузопотоком. А денег попилено уже не мало.
Единственное возможное обоснование этого строительства - рокадная дорога в нагнетаемой военной истерии.
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вова1 час назад
Эстонцы показали себя эффективными менеджерами ,Эстония впереди Латвии и Литвы.Поэтому вороватым и туповатым соседям из Латвии и Литвы нужно отойти в сторонку и передать бразды правления в этом проекте ЭСТОНЦАМ. А лучше вообще отказаться от этого ненужного проекта.
Финны будут ездить в Варшаву за дешевой врдкой и проститутками.
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