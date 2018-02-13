Экономика |

Список специальностей и профессий, по которым в Латвии можно будет нанимать иностранцев на льготных условиях, немного сократился, пишет Latviajs Avīze. В составленном Минэкономики списке профессий, по которым прогнозируется существенная нехватка рабочей силы, поэтому могут приглашаться иностранцы, с осени прошлого года произошли изменения, а именно, с 303 профессий список сократился до 237, так как из него исключены медики.

В настоящее время в списке преобладают такие профессии, как ученые, физики, математики, статистики, представители обрабатывающей промышленности, информационных технологий, строительства. Также в список включены финансовые аналитики, специалисты в сфере управления рыболовными судами и их обслуживающий персонал, пилоты воздушных судов.

По результатам опроса работодателей в ноябре прошлого года Минэкономики сообщило, что лечебные учреждения очень активно сообщали о медицинских профессиях, в которых наблюдается выраженный дефицит рабочей силы.

В свою очередь Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода выразил недоумение по поводу намерения приглашать на льготных условиях на работу в Латвию врачей из-за рубежа.

"Вместо того чтобы платить достойную зарплату местным медикам, правительство собирается врачей импортировать, при этом на льготных условиях", - заявил председатель профсоюза Валдис Керис.

Напомним, на этой неделе правительство рассмотрит проект правил Кабинета министров, который предусматривает возможность приглашать иностранных работников определенных специальностей на облегченных условиях.

А именно, гастарбайтерам нужно будет платить всего на 20% больше, чем местным работникам, а вакансия должна быть зарегистрирована только 10 дней, а не месяц. Правила содержат список профессий, на которые будет распространяться упрощенный порядок.

Фото из Flickr