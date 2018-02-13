Экономика |

Ведущий банк Латвии ABLV является "иностранным банком который организовал схемы по отмыванию денег и препятствовал выполнению нормативов". Об этом сегодня, в Нью-Йорке, перед конференцией по борьбе с отмыванием и финансовой преступностью заявила заместитель главы Министерства финансов США Сигал Манделькер.

Таким образом, финансовым учреждениям в США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV. Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg.

"ABLV узаконил отмывание денег как один из столпов деловой практики банка. В запрещенную финансовую активность банка входят транзакции для лиц, связанных со структурами ООН, некоторые из которых вовлечены в закупку и экспорт баллистических ракет КНДР. Следует добавить, что ABLV облегчил сделки политически разоблаченным коррупционерам и направил миллиарды долларов и доходы с чистки активов в публичную коррупцию через счета шелл-компаний. Банк не смог снизить риск этих счетов, которые включали в себя незаконную деятельность крупного масштаба, связанную с Азербайджаном, Россией и Украиной", - сказала она в своей речи.

В результате, сегодня, было опубликовано "Открытие отдела (секции) 311" в соответствии с условиями Акта Патриотизма против банка. Оно является мерой, которая дает секретарю Казначейства право требовать от местных финансовых учреждений принятия "специальных" мер в отношении ABLV.

ABLV существует с 1993 года, работает под нынешним наименованием с 2011 года. Крупнейшим акционерам ABLV Bank - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Бернису - напрямую и опосредованно принадлежат более 85% уставного капитала банка.

На сайте ABLV сказано, что это крупнейший независимый частный банк в Латвии.

Как ранее писал Mixnews, бывший помощник секретаря Департамента казначейства США Дэниел Глейзер заявил, что у Латвии есть все возможности, чтобы стать примером для Европы в прозрачности банковского бизнеса и в предотвращении любых попыток отмывания денег через латвийскую банковскую систему.

Источники: home.treasury.gov, swissinfo.ch