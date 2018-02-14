ABLV об обвинениях: США используют недостоверную информацию (8)

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Экономика | 14 февраля 2018 года, 09:10

В докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США о "ABLV Bank" использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, говорится в заявлении ABLV Bank.

ABLV Bank подчеркивает, что подготовленный доклад является предложением департамента, на которое в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и "приложит все усилия, чтобы отразить высказанные утверждения".

За последние два года банк провел несколько независимых проверок в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средст и финансирования терроризма, в том числе в сотрудничестве с американскими консультантами "Navigant Consulting" и "K2 Intelligence". Рекомендации обоих консультантов выполнены.

Как сообщалось, FinCEN ввела в отношении латвийского банка "ABLV Bank" санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Таким образом, финансовым учреждениям в США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV. Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg.

Фото: bankuzinas.lv

Комментарии 8
Недостоверную информацию ?!2 часа назад
Ой, мамо, на святое замахнулись. Ну КАК , американская информация, может быть неверной?))))
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Мышь2 часа назад
Ты хоть понимаешь, что Латвия еще ничего добровольно не приняла? Ей диктуют - она выполняет? У нас вся страна держалась на отмывании бабла, и сейчас это всё медленно идет на дно. Через пару лет перекроют фонды и тогда будешь писать тут свои мысли о поддержке сша и ЕС.
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Юрий2 часа назад
Банкстеры везде одинаковы.
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