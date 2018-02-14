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Руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска, говорится в заявлении сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) США.

FinCEN указывает, что практика бизнеса ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка совиновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности ответственных за них.

ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным в подходе к обходу правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которой готовят сами сотрудники банка.

В 2014 году ABLV Bank участвовал в краже активов стоимостью более 1 млрд долларов из трех молдавских банков: BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. и Banca de Economii S.A..

Преступники переняли эти три банка, используя непрозрачную структуру прав собственности, которую частично финансировали займы ABLV Bank офшорным предприятиям.

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры контроля иностранных валют, по которой банк скрывал противозаконные валютные операции как международные торговые сделки, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

Как сообщалось, FinCEN планирует ввести в отношении латвийского банка ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

В свою очередь ABLV Bank заявил, что докладе FinCEN о ABLV Bank использована недостоверная информация и не учтена работа, проделанная банком в последние годы в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма.

ABLV Bank подчеркивает, что доклад является предложением департамента, по которому в течение 60 дней можно подать письменные возражения. Сейчас банк рассматривает возможности, как добиться, чтобы FinCEN пересмотрела свои предложения, и "приложит все усилия, чтобы опровергнуть высказанные утверждения".

По сумме активов в конце сентября 2017 года ABLV Bank был третьим крупнейшим банком в Латвии. Его крупнейшим акционерам - Олегу Филю, Эрнесту Бернису и Нике Берне - напрямую и опосредованно принадлежат 87,03% основного капитала банка. Облигации ABLV Bank котируются по списку ценных бумаг биржи Nasdaq Riga.

ABLV Bank наряду со Swedbank и SEB bankа находится под непосредственным надзором Европейского центробанка.

Фото: bankuzinas.lv