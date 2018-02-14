Экономика |

ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN), заявил сегодня на пресс-брифинге замисполнительного директора банка Вадим Рейнфельд.

Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии - Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и Госполицию - с заявлением о проверке утверждения FinCEN .

Как заявил Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации ABLV Bank.

Он подчеркнул, что ABLV Bank всегда выступал против таких противозаконных действий, как легализация полученных незаконным путем средств, финансирование терроризма и обход международных санкций. Поэтому в сотрудничестве с консультантами из США в деятельности банка был введен ряд мер, которые проверили и регулирующие органы, и международные аудиторы.

По словам Рейнфельда, ABLV Bank также готов к новым проверкам для устранения любых подозрений в незаконной деятельности, и к сотрудничеству с госучреждениями США, предоставив им неограниченный доступ к информации.

Он отметил, что заявление FinCEN основано на предположениях.

Рейнфельд подчеркнул, что финансовое положение ABLV Bank стабильно, доступность финансовых ресурсов достаточна. Последние события банк считает форс-мажором, из-за которого некоторые услуги могут быть недоступны. Банк активно проводит переговоры с клиентами, объясняя сложившуюся ситуацию.

Как сообщалось, FinCEN ввела в отношении латвийского банка ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Таким образом, финансовым учреждениям в США запрещено открывать и вести корреспондентские счета для ABLV. Де-факто банк теряет возможность проведения транзакций в долларах США, отмечает агентство Bloomberg.

Фото: eng.lsm.lv