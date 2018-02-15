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Прошлый год в Банке Латвии был особенно "жирным" в смысле получения благ - 95 тыс. евро плюс к зарплате на частичную оплату айфона, пишет газета Diena.

Премии, превышающие 7, 10 и 14 тыс. евро, 38 премий свыше 3000 евро, еще 54 премии более 2000 евро и 154 премии свыше 1000 евро, а в дополнение - частично оплаченные дорогие рабочие мобильные телефоны и полностью оплаченные планшеты.

Примерно для 200 ведущих работников центробанка 2017 год был действительно "тучным". Премия в размере 4134 евро - "по результатам ежегодной оценки выполнения работы за 2016 год", еще 8269 евро - "за разработку предложений к налоговой стратегии и реформе образования".

Однако для руководителя управления монетарной политики Банка Латвии Улдиса Руткасте этих внушительных премий и зарплаты в размере 5527 евро в месяц оказалось недостаточно - он не отказался и от планшета SamsungGalaxy 10.6 стоимостью 1055 евро за счет работодателя.

Руководитель отдела анализа финансового рынка этого же управления Элмар Закулис при зарплате в 5182 евро в месяц и премиях в размере 5168 евро получил за счет Банка Латвии портативный компьютер HP EliteBook x360 1030 G2 за 1663 евро.