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Латвия - богатая страна, иначе как объяснить тот факт, что в ее лесах гниет неиспользованная древесина на 1,5 млрд евро, пишет Dienas Bizness.

Об этом свидетельствует европейская статистика о состоянии лесов (2015 г.), а также расчеты профессора Латвийского сельскохозяйственного университета Дагниса Дубровскиса. Он указывает, что по количеству мертвой древесины на 1 гектар леса Латвия находится на третьем месте в Европейском союзе.

"Больше Латвии объемы мертвой древесины только во Франции и Словакии, которой удалось нас "превзойти" только потому, что после сильной бури 2004 года она согласилась с требованием друзей природы оставить на охраняемых природных территориях поваленные деревья, чтобы они гнили. В результате Словакии позднее пришлось бороться с нашествием короедов", - говорит Дубровскис.

Имеющиеся в лесах ресурсы не могут храниться вечно - если их не использовать, они погибают, не принося никакой пользы.

Неиспользуемая древесина - это стратегический резерв, часть которого может использоваться в энергетике, например, в производстве щепы для отопления, древесных гранул, как сырье для изготовления плит.

Фото из Flickr