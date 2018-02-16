Профессор: в наших лесах гниет древесина на 1,5 миллиарда евро (6)

фото

Экономика | 16 февраля 2018 года, 09:14

Латвия - богатая страна, иначе как объяснить тот факт, что в ее лесах гниет неиспользованная древесина на 1,5 млрд евро, пишет Dienas Bizness.

Об этом свидетельствует европейская статистика о состоянии лесов (2015 г.), а также расчеты профессора Латвийского сельскохозяйственного университета Дагниса Дубровскиса. Он указывает, что по количеству мертвой древесины на 1 гектар леса Латвия находится на третьем месте в Европейском союзе.

"Больше Латвии объемы мертвой древесины только во Франции и Словакии, которой удалось нас "превзойти" только потому, что после сильной бури 2004 года она согласилась с требованием друзей природы оставить на охраняемых природных территориях поваленные деревья, чтобы они гнили. В результате Словакии позднее пришлось бороться с нашествием короедов", - говорит Дубровскис.

Имеющиеся в лесах ресурсы не могут храниться вечно - если их не использовать, они погибают, не принося никакой пользы.

Неиспользуемая древесина - это стратегический резерв, часть которого может использоваться в энергетике, например, в производстве щепы для отопления, древесных гранул, как сырье для изготовления плит.

Фото из Flickr

Комментарии 6
Alex1 час назад
Казалось бы странно .Не ,поиски любых источников пополнения бюджета - это нормально.Странно другое.Темпы "извлечения" древесины из Латвии видны просто вокруг Риги .Латвмежи успешно (который год!) хвастается увеличением "извлечения" древесины .Причём активно учавствуют скандинавы (под прикрытием понятно) ,ибо свой лес они жёстко охраняют.И вот так удачно выходит статья проХфессора ,у нас оказывается ещё стока добра в лесу есть !Так этой "новости" уже несколько десятков лет ,скандинавы умеют всё это перерабатывать (более 100 видов!) очень давно.И чё тока сегодня чухнулись ?Или смотреть на голые опушки по всем трассам из Риги проХфессору тоже надоело ?Так нахаляву сосны валить это одно,а лиственник добывать,да бурелом собирать тут мани нужны.А это захочет только рачительный хозяин,а не сиюминутный хапуга .Чай не Сибирь великая...
Ответить
Мда...1 час назад
В зиепниеккалнсе горел лес давно уже около болота и высоковольтных проводов. Выгорели деревья и торф, стоят и многие падают оголённые корни, теперь там через лес не пройти. Так и стоят уже пять лет. Лесники видимо это не видят. Зато в этом году через лес в баложах около свалки, пилят лес вовсю... Незнаю кому кекавское самоуправление разрешило это делать. Там обычно много люди гуляют с собаками или за лисички летом.
Были в некотором шоке от увиденного!
Ответить
Просто 2 часа назад
Очень спешили срубить бабла . Ой, деревьев.
Ответить