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Если в 2016 году количество зарегистрированных и оставшихся в стране новых автомобилей класса люкс уменьшилось до неполных семи сотен с 850 годом ранее, в прошлом году вновь наблюдался прирост - зарегистрирована почти тысяча таких авто, пишет Dienas Bizness.

Пик расцвета рынка дорогих автомобилей в Латвии пришелся на 2007 год - последний год перед кризисом, когда было приобретено около 1700 автомобилей класса люкс, то есть на тысячу больше, чем в прошлом году. Тогда первую десятку люксовых авто уверенно возглавлял BMW X5 - 434 зарегистрированных машины 2005-2007 года выпуска. За ним следовали Audi Q7 (148 машин), Porsche Cayenne (122 машин) и Mercedes-Benz S500 (81 автомобиль). Также в первую десятку входили Land Rover Range Rover Sport (79), Lexus LS460 (76), Mercedes-Benz S350 (70), Land Rover Range Rover (55), Mercedes-Benz S320 (48) и BMW 730 (47).

По сравнению с годами расцвета рынок дорогих авто в Латвии в прошлом году сократился более чем на 40%, но по сравнению с предыдущим годом наблюдался прирост. Кроме того, впервые после многих лет произошла смена лидера - вместо популярных моделей BMW X5, X6 и их вариаций на первое место выдвинулся Mercedes-Benz GLE 350 D 4Matic. В прошлом году в Латвии были приобретены (и не вывезены) 152 таких автомобиля - это значительно больше, чем BMW X6 Drive 30D и BMW X5 Drive 30D (соответственно 108 и 103). Также в 2017 году сохранилась тенденция приобретения дорогих моделей физическими лицами, тогда как ранее их было принято регистрировать на предприятия.