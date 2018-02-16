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Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) в течение нескольких недель проведет дополнительное расследование в ABLV Bank и в зависимости от его результатов примет решения в отношении банка, сообщил в пятницу журналистам руководитель комиссии Петерс Путниньш.

Он информировал, что пока FKTK не ввела никаких ограничений на деятельность ABLV Bank.

"Сначала необходимо выяснить все обстоятельства, потому что большая часть из указанных в докладе американского учреждения случаев уже расследовались в прошлом. Отдельные случаи мы еще расследуем и в зависимости от результатов будут приняты определенные решения. Это вопрос нескольких недель", - сказал Путниньш.

Руководитель FKTK отметил, что Европейский центральный банк осуществляет надзор за всеми сферами деятельности ABLV Bank, за исключением предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, так как это прерогатива FKTK. Все вопросы предотвращения отмывания денег входят в компетенцию латвийских властей, как и возможные санкции.

Говоря о нарушении режима санкций в отношении Северной Кореи, Путниньш отметил, что с точки зрения латвийских законов прямого нарушения санкций нет.

"США не разделяют косвенное и прямое нарушения. Где бы ни находился банк, его опосредованное участие в каких-либо процессах рассматривается как нарушение санкций. В Латвии законы отличаются", - сказал он.

"Прошлое банка очень повлияло на эти события. Мы всегда отмечали, что подобные репутационные риски всегда влияют на деятельность банка", - отметил руководитель FKTK.

Путниньш также сообщил, что нет никаких доказательств того, что ABLV Bank пытался предложить взятку кому-либо из сотрудников FKTK. За последние два года комиссия приложила много усилий для того, чтобы ABLV Bank ввел существенные изменения в своей деятельности, поэтому, по словам руководителя комиссии, доклад FinCEN по ABLV Bank, скорее всего, является отголоском прошлых событий.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

FinCEN указывает, что бизнес-практика ABLV Bank обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

ABLV Bank можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

В докладе FinCEN указано также, что ABLV Bank ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

Заместитель исполнительного директора банка Вадим Рейнфельд заявил, что ABLV Bank и его сотрудники никогда не давали взяток должностным лицам, поэтому для банка абсолютно неприемлемы утверждения FinCEN.

Банк уже обратился в правоохранительные органы Латвии - Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Госполицию - с заявлением о проверке утверждений FinCEN.

Как подчеркнул Рейнфельд, обвинения в совершении столь тяжких преступлений причинили ущерб репутации ABLV Bank.

Он заявил, что ABLV Bank всегда выступал против таких противозаконных действий, как легализация полученных незаконным путем средств, финансирование терроризма и обход международных санкций. Поэтому в сотрудничестве с консультантами из США в деятельности банка был введен ряд мер, которые проверили и регулирующие органы, и международные аудиторы.

ABLV Bank также готов к новым проверкам, чтобы устранить любые подозрения в незаконной деятельности, и к сотрудничеству с государственными учреждениями США, предоставив им неограниченный доступ к информации.

Как считает банк, с уверенностью можно сказать, что заявление FinCEN основано на предположениях.