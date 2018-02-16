Экономика |

В целом около 1600 клиентов ABLV Bank в Латвии столкнулись с ограничением сделок платежных карт Visa, сообщил представитель банка Янис Бунте.

По его словам, латвийским клиентам выдана 1621 карта Visa, что составляет 0,07% от общего числа карт в Латвии.

"Каждый клиент индивидуально проинформирован о сложившейся ситуации", - пояснил Бунте.

Он также добавил, что банк продолжает переговоры с Visa, чтобы решить операционные вопросы и восстановить сделки по картам.

"В целом это связано с ограничениями на сделки с долларами США, что было предусмотрено в рекомендациях Министерства финансов США. Банк продолжает активно сотрудничать со всеми вовлеченными сторонами, предоставляя необходимую информацию о ситуации", - добавил Бунте.

Фото из Flickr