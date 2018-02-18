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Банк Латвии купил ценные бумаги у ABLV Bank, чтобы обеспечить банк дополнительной ликвидностью, сообщил член правления Банка Латвии Эдвард Кушнерс.

Кушнерс указал, что такое действия является стандартной помощью, которую центральный банк страны может предоставить коммерческим банкам для обеспечения дополнительной ликвидности на финансовом рынке.

"Банк Латвии действовал, чтобы обеспечить ABLV Bank финансовыми средствами в рамках монетарной политики и гарантировать помощь с ликвидностью. Такие действия могут осуществляться в подобных ситуациях. Со своей стороны можем заверить, что у ABLV Bank есть поддержка в рамках правовых и финансовых инструментов", - заявил он.

Однако член правления центробанка отказался разглашать сумму, на которую Банк Латвии приобрел ценные бумаги, отметив, что этот вопрос затрагивает финансовую стабильность.

Сумма сделки составила 13 млн евро, сообщила министр финансов Дана Рейзниеце-Озола передаче “Ничего личного” телеканала TV3.

Ранее министр финансов заявила, что из-за репутации ABLV Bank часть участников рынка воздерживается от сотрудничества с ним.

Как сообщалось, FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

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