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Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на чрезвычайном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

1600 клиентам в Латвии ограничены любые операции в АBLV Bank с картами Visa.

Как сообщила агентству ЛETA представитель КРФК Иева Уплея, согласно этому решению банк должен обеспечить прекращение ввода в банковскую систему распоряжений о платежах клиентов и невыполнение дебетных операций клиентов, дата валютирования которых - начиная с 00.00 часов 19 февраля.

Это решение принято на основании инструкции ЕЦБ, подчеркнул председатель КРФК Петер Путниньш.

"Основная задача финансовых надзорных органов - стабильность в секторе в целом, это и учтено при принятии этого решения. Мы продолжим осуществлять необходимый надзор в сотрудничестве с ЕЦБ и информировать о развитии событий", - сказал он.

ЕЦБ указывает, что это решение необходимо, чтобы дать ABLV Bank достаточное время на осуществление мер по стабилизации сложившейся ситуации.

В ABLV Bank работает группа уполномоченных КРФК, обеспечивающая необходимый надзор и обмен информацией.

Ограничения будут в силе до следующего распоряжения КРФК.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США FinCEN планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Банк Латвии оказал финансовую помощь ABLV Bank

Как накануне сообщил член правления Банка Латвии Эдвард Кушнерс, Банк Латвии купил ценные бумаги у ABLV Bank, чтобы обеспечить банк дополнительной ликвидностью. Кушнерс указал, что такое действия является стандартной помощью, которую центральный банк страны может предоставить коммерческим банкам для обеспечения дополнительной ликвидности на финансовом рынке. Однако член правления центробанка отказался разглашать сумму, на которую Банк Латвии приобрел ценные бумаги, отметив, что этот вопрос затрагивает финансовую стабильность.

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич, которого в субботу вечером задержало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), в воскресенье вечером из изолятора не был освобожден, сообщил адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш. Он не сказал, когда Римшевича могут освободить, но в понедельник около 18 часов истекает 48-часовой срок задержания. Если человек признан подозреваемым, то по окончании этого срока следственный орган применяет какую-либо меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Санкцию на арест может дать только суд.

Сам Римшевич считает свое задержание незаконным, и статус подозреваемого в настоящее время к нему не применен, ранее рассказал адвокат.

KNAB в понедельник проведет пресс-конференцию о задержании Римшевича.

Сумма сделки составила 13 млн евро, сообщила в воскресенье министр финансов Дана Рейзниеце-Озола. По словам министра, из-за репутации ABLV Bank часть участников рынка воздерживается от сотрудничества с ним. Рейзниеце-Озола на специально созванной пресс-конференции подчеркнула, что в данный момент финансовая система Латвии стабильна.

"У банков в целом нет проблем с ликвидностью, так что вкладчики могут чувствовать себя в полной безопасности", - сказала министр.

О ситуации в банковской системе Латвии 19 февраля созвано заседание комиссии Сейма по национальной безопасности, сообщила глава комиссии Инесе Либиня-Эгнере.

Ситуацию в банковской системе Латвии будут рассматривать на этой неделе также Совет по национальной безопасности и правительство на внеочередном заседании.

Фото: АBLV Bank