Twitter шутит: бронза бобслеистов - чтобы отвлечь нас от Римшевича и ABLV
Латвийский сегмент Twitter комментирует завоевание бронзовой медали латвийскими бобслеистами на Олимпиаде в Пхенчхане. Многие пользователи шутят, что этим событием внимание латвийцев хотят отвлечь от ситуаций вокруг банка ABLV, а также задержания главы Банка Латвии Илмара Римшевича.
С радостью новость о победе бобслеистов воспринял специалист по общественным отношениям Гинтс Кнокс.
"Когда в ленте последние два твита - это "юхуууу" и "есть", то сразу и не поймешь - опять кого-то задержали или у наших медаль", - пишет он.
Kad lentē pēdējie divi tvīti ir "juhūū" un "ir", tad steigā nevar saprast - atkal kāds aizturēts vai mūsējiem medaļa.— Gints Knoks (@Knoks) 19 февраля 2018 г.
Воодушевило это событие и комментатора Занду.
"Нация спасена, хотя бы в одной сфере", - пишет она.
Nācija glābta, vismaz vienā jomā.— Zanda (@Mojito41) 19 февраля 2018 г.
Пользователь Гвидо Тимошко допускает, что завоеванная медаль является частью некоей теории заговора.
"Сто процентов, бобслеисты выиграли бронзу, чтобы отвлечь внимание от других важных тем", - написал он, добавив хэштег с фамилией задержанного главы Банка Латвии.
Simtspunkti, ka bronza bobslejā OS ir lai novērstu uzmanību no valstī svarīgākām lietām #knab #rimsevics :)— Gvido Timoško (@gvidotimosko) 19 февраля 2018 г.
Похожими мыслями делится продюсер новостной службы Латвийского телевидения Дагния Неймане.
"Бобслеисты отвлекают внимание от банка и коррупционного скандала", - пишет она.
Bobslejisti tagad novērš uzmanību no banku un korupcijas skandāla— Dagne (@DagnijaNeimane) 19 февраля 2018 г.
К последним двум комментариям присоединился и писатель Арвис Колманис.
"Медали завоеваны, чтобы отвлечь внимание от банков", - считает он.
Medaļu izcīnīja, lai novērstu uzmanību no bankām.— Arvis Kolmanis (@ArvisKolmanis) 19 февраля 2018 г.
Напомним, латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в соревнованиях двоек.
Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала ранее, выполняя распоряжение Европейского центробанка, с 19 февраля временно и на неустановленный период ограничила деятельность банка ABLV, запретив дебетные операции его клиентов в любой валюте.
Римшевич является подозреваемым в уголовном процессе по статьям о требовании и принятии взятки в крупном размере.