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Латвийский сегмент Twitter комментирует завоевание бронзовой медали латвийскими бобслеистами на Олимпиаде в Пхенчхане. Многие пользователи шутят, что этим событием внимание латвийцев хотят отвлечь от ситуаций вокруг банка ABLV, а также задержания главы Банка Латвии Илмара Римшевича.

С радостью новость о победе бобслеистов воспринял специалист по общественным отношениям Гинтс Кнокс.

"Когда в ленте последние два твита - это "юхуууу" и "есть", то сразу и не поймешь - опять кого-то задержали или у наших медаль", - пишет он.

Kad lentē pēdējie divi tvīti ir "juhūū" un "ir", tad steigā nevar saprast - atkal kāds aizturēts vai mūsējiem medaļa. — Gints Knoks (@Knoks) 19 февраля 2018 г.

Воодушевило это событие и комментатора Занду.

"Нация спасена, хотя бы в одной сфере", - пишет она.

Nācija glābta, vismaz vienā jomā. — Zanda (@Mojito41) 19 февраля 2018 г.

Пользователь Гвидо Тимошко допускает, что завоеванная медаль является частью некоей теории заговора.

"Сто процентов, бобслеисты выиграли бронзу, чтобы отвлечь внимание от других важных тем", - написал он, добавив хэштег с фамилией задержанного главы Банка Латвии.

Simtspunkti, ka bronza bobslejā OS ir lai novērstu uzmanību no valstī svarīgākām lietām #knab #rimsevics :) — Gvido Timoško (@gvidotimosko) 19 февраля 2018 г.

Похожими мыслями делится продюсер новостной службы Латвийского телевидения Дагния Неймане.

"Бобслеисты отвлекают внимание от банка и коррупционного скандала", - пишет она.

Bobslejisti tagad novērš uzmanību no banku un korupcijas skandāla — Dagne (@DagnijaNeimane) 19 февраля 2018 г.

К последним двум комментариям присоединился и писатель Арвис Колманис.

"Медали завоеваны, чтобы отвлечь внимание от банков", - считает он.

Medaļu izcīnīja, lai novērstu uzmanību no bankām. — Arvis Kolmanis (@ArvisKolmanis) 19 февраля 2018 г.

Напомним, латвийские бобслеисты Оскар Мелбардис и Янис Стренга завоевали бронзовую медаль на Олимпиаде в соревнованиях двоек.

Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала ранее, выполняя распоряжение Европейского центробанка, с 19 февраля временно и на неустановленный период ограничила деятельность банка ABLV, запретив дебетные операции его клиентов в любой валюте.

Римшевич является подозреваемым в уголовном процессе по статьям о требовании и принятии взятки в крупном размере.