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Президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka, заявил председатель правления банка Оливер Брамуэлл в интервью агентству АР.

Как сообщалось, Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвийского государства, в котором говорится, что высокопоставленное латвийское должностное лицо вымогало у банка взятки, злоупотребляя своим служебным положением.

Брамуэлл подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

Крупнейший акционер Norvik banka, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников сказал АР, что связанные с Римшевичем лица требовали у Norvik banka отмывать деньги российского происхождения.

Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил журналистам начальник Криминальной полиции Андрей Гришин.

Гусельников и другие акционеры банка в своем заявлении международном арбитражному суду утверждают, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала не оказывала давление на банк.

Гусельников утверждает, что Римшевич с помощью посредников регулярно требовал взятки начиная с 2015 года, грозя в противном случае санкциями против Norvik bankа.

"Таковы условия игры", - сказал Гусельников.

С Римшевичем он впервые встретился в 2015 году. Первоначально Гусельникова познакомили с Рейнаром Кокинсом, который был ему представлен как человек, хорошо знающий политическую и юридическую систему Латвии.

Кокинс пригласил Гусельникова на встречу в частном доме в окрестностях Риги, куда позже пришел и Римшевич. Президент Банка Латвии сказал Гусельникову, что может ему помочь, так как Комиссия рынка финансов и капитала, которая занимается надзором за банками, является лояльным ему учреждением.

Единственное, что должен делать Гусельников, - сотрудничать с Кокинсом, изложил слова Римшевича владелец Norvik banka.

Римшевич через десять минут ушел, а Кокинс написал на бумажке "100 000 в месяц".

Кокинс не употребил слова "платить", но сказал, что все банки в Латвии "сотрудничают" таким образом.

После этой встречи Гусельников принял решение не платить, так как опасался, что вымогательство станет постоянным. На звонки и СМС Кокинса он не отвечал.

Примерно через год брат Гусельникова пригласил его на день рождения к другу, которым оказался Кокинс, который снова пытался склонить Гусельникова к "сотрудничеству".

Гусельников какое-то время противостоял давлению, но за каждым его отказом следовали новые претензии со стороны регулирующего органа.

Гусельников утверждает, что еще несколько раз встречался с Римшевичем и Кокинсом, и Римшевич с каждым разом становился все нетерпеливее и предупреждал, что Norvik banka в случае отказа от "сотрудничества" будет вытеснен с рынка.

В одну из встреч Кокинс предложил через Norvik bankа перечислить 100 млн долларов из России, за что Гусельников сможет взять себе миллион из этой суммы. Перечисление должен был сделать Герман Милуш, осужденный в 2007 году в Латвии за взятки политикам и сбежавший из страны.

В 2017 году Милуш был задержан на Кипре, но не явился на суд о его выдаче Латвии и теперь снова объявлен в розыск.

Агенство The Associated Press публикует эту фотографию с подписью: "Эта фотография от 22 августа 2010 года, полученная AP, показывает Илмара Римшевича, главу центробанка Латвии, и Дмитрия Пильщикова, который был тогда генеральным директором открытого акционерного общества "Научно — исследовательский институт информационных технологий""

По неподтвержденным данным АP, Кокинс начиная с 2010 года примерно раз в месяц ездил в Россию, причем находился там иногда всего по несколько часов. Начиная с 2010 года как минимум восемь раз побывал в России и Римшевич.