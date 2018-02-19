Экономика |

В течение недели после сообщения сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) о планируемых санкциях против латвийского ABLV Bank из банка изъято 600 млн евро, рассказал на пресс-конференции председатель правления банка Эрнест Бернис.

Он положительно оценил решение Европейского центробанка (ЕЦБ) установить ограничения на платежи ABLV Bank, так как это может стабилизировать ситуацию.

Представитель банка признал, что для стабилизации ситуации нужно время. По словам Берниса, показатели ликвидности и достаточности капитала ABLV Bank намного выше установленных регулирующим учреждением. Банку осложнен доступ к собственным средствам, что оказывает дополнительное давление на ликвидность.

До решения ЕЦБ банк без задержек выполнял все платежи, кроме платежей в долларах США.

Чтобы добиться отмены установленных ограничений, 20 февраля представители ABLV Bank представят руководству ЕЦБ и Комиссии рынка финансов и капитала новый план стабилизации ситуации, сказал Бернис.