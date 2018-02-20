Экономика |

Сказанное акционером Norvik banka Григорием Гусельниковым не соответствует правде. Такое мнение в передаче "Утренняя панорама" на LTV высказал глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерис Путниньш.

"У меня нет такой информации, что комиссия или работники комиссии были в какой-то мере замешаны в тех действиях, о которых говорит господин Гусельников. У нас достаточно сложная история надзора за этим банком. То, что утверждает этот человек - не правда", - заявил он.

Также, по его словам, не исключено, что сейчас предпринимается попытка разрушить финансовый сектор Латвии.

"Исключить мы этого не можем, потому что совпало очень много событий. Затронуты интересы и государственной политики, и финансовой системы. Один из крупнейших банков оказался в очень сложной ситуации. Поэтому не исключено, что недоброжелатели Латвии могут использовать эту ситуацию в своих интересах или, возможно, быть инициаторами подобных событий", - сказал Путниньш.

Напомним, крупнейший акционер Norvik Banka на своей странице в Facebook написал, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич не единственный, кто может быть замешан в отмывании денег.