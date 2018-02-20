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Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует объяснить, почему ABLV Bank фигурирует в докладе сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Такое мнение в интервью передаче "900 секунд" высказала руководитель Латвийской ассоциации коммерческих банков Санда Лиепиня. Об этом сообщает Skaties.lv .

Она указала, что модели рисков банковского бизнеса находятся в прямой компетенции ЕЦБ, поэтому они должны как можно скорее объяснить, как в ABLV образовалась нынешняя ситуация.

"ЕЦБ следует дать четкое послание латвийскому обществу о том, какие действия были совершены и как такую ситуацию могли допустить", - заявила Лиепиня.

Ранее сообщалось, что Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.