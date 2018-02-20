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ABLV Bank отменил объявленные эмиссии новых облигаций, говорится в сообщении банка бирже Nasdaq Riga.

"Оценив сложившуюся ситуацию и добросовестно относясь к инвесторам, правление ABLV Bank постановило не проводить две объявленные эмиссии обычных купонных облигаций и не выполнять полученные в первичном предложении облигаций заявки на их покупку", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в первичном предложении ABLV Bank получил 145 заявок на более чем 50 млн евро.

Подписка на обычные купонные облигации в размере 75 млн долларов США и 20 млн евро планировалась с 15 января по 19 февраля. Банк планировал выпустить облигации 23 февраля 2018 года, а дата их погашения была установлена 23 февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

Фото: Skaties.lv