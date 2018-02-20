Глава Минфина: Norvik banka оклеветал Латвию (23)

фото

Экономика | 20 февраля 2018 года, 16:09

Премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола расценивают действия "Norvik banka" в СМИ как провокацию, обращенную против государства.

Об этом заявил журналистам Кучинскис после заседания правительства.

Рейзниеце-Озола также сказала, что высказывания руководства Norvik banka являются клеветой на Латвию.

"То, что произошло вчера в публичном пространстве, - это активное очернение Латвии. Если кто-то видит беззакония, он должен обращаться в правоохранительные органы, а не начинать PR-кампанию", - сказала министр.

Она допускает, что это часть тактики "Norvik banka" в международной судебной тяжбе против Латвии.

Как сообщалось, крупнейший акционер банка Григорий Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает.

Комментарии 23
шустрый3 часа назад
Так он и обратился в правоохранительные органы,только независимые.....А шахматистка видимо рядом стояла и видела как"не брали" взятки.Сколько можно чушь пороть,это ведь не лапшу населению вешать на уши,может и боком выйти.
1
Ответить
Jurijs Curkans3 часа назад
Эва как разворошилось осинное гнездо
Ответить
Можно плакать ?3 часа назад
Скажи мне , кто твои друзья и я скажу кто ты . Друзья Римшевича судебные исполнители , ворошилы быстрых кредитов и король мельдоний , что тут сказать , конечно Путин атакует Латвию , детский сад
Ответить