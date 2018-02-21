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Президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом призвал сохранять хладнокровие, так как доступная информация очень объемна и противоречива, поэтому нужно позволить органам безопасности работать, чтобы ее подтвердить или опровергнуть.

По его словам, расследование о происходящем в финансовом секторе Латвии должно быть свободно от вмешательства и завершено по возможности скорее.

"Правоохранительные органы должны продолжать работу, чтобы доказать или опровергнуть обвинения против должностного лица. На расследование нельзя никаким образом влиять, и оно должно завершиться как можно быстрее, так как связано с репутацией государства и его финансовой системы", - указал президент.

По его словам, финансовая система Латвии стабильна и нет причин беспокоиться о состоянии банков.

Комментируя вчерашнее заявление Министерства обороны об информационной атаке против Латвии, Вейонис заявил, что Латвия непрерывно находится в состоянии своего рода гибридной войны.

"Постоянно происходят разного рода информационные атаки, попытки дезинформации, очернения должностных лиц и вызывания вражды между людьми разных национальностей", - заявил глава государства.

Вейонис добавил, что репутация государства и финансового сектора очень важна, поэтому президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу было бы правильнее уйти в отставку.

Фото: flickr.com