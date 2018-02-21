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США совершенно уверены в том, что правительство Латвии предпримет необходимые шаги, чтобы обеспечить доверие к банковскому и финансовому сектору. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что Соединенные Штаты многие годы сотрудничают с Латвией.

"США полностью уверены, что правительство Латвии предпримет необходимые шаги, чтобы поддержать целостность своих банковского и финансового секторов. На протяжении многих лет, мы сотрудничали с Латвией в борьбе с коррупцией, отмыванием денег и другими угрозами международной безопасности. Соединенные Штаты поддерживают латвийское правительство, латвийскую Комиссию рынка финансов и капитала и правоохранительные органы Латвии и продолжат помогать в реализации совместного видения сильного и хорошо регулируемого латвийского финансового сектора", - сказано в заявлении.

Как сообщалось, сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

Комиссия рынка финансов и капитала в конце недели временно приостановила платежи клиентов в ABLV Bank.

Также в конце прошлой недели по подозрению в вымогательстве взяток был задержан президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

Фото: flick.com