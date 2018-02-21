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Правоохранительным органам нужно объяснить обществу, есть ли у них серьезные доказательства по делу президента Банка Латвии Илмара Римшевича. Так считает бывший глава Центробанка Эйнарс Репше, пишет Skaties.lv.

"Понятно, что ответственные чиновники сейчас не в праве разглашать детали следствия, однако им стоит четко сказать, есть ли в этом деле соответствующие доказательства или нет", - заявил он.

По его словам, инициатива по делу Римшевича исходит со стороны правоохранительных учреждений. Репше указал, что уважает их и всегда доверял их действиям, однако отметил, что должны быть весомые основания для задержания и обыска главы Банка Латвии.

"Возможно, у правоохранительных органов нет повода так себя вести. Это был бы кошмар, в который не хочется верить. Очень надеюсь, что задержание не было проведено для того, чтобы продемонстрировать свою власть или как-то выпендриться", - заявил бывший глава Банка Латвии.

Репше также добавил, что был в шоке, когда узнал об обысках и подозрениях в отношении Римшевича.

Ранее сообщалось, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич по уголовному процессу, начатому по 4-й части 320-й статьи Уголовного закона, подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

KNAB ведет проверку информации о том, что бывший администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова.

В деле фигурирует взятка в размере не меньше 100 тыс. евро. Римшевич считает себя невиновным.

В свою очередь, в связи с событиями в финансовом секторе Министерство обороны обращает внимание на вероятность организованной против Латвии широкомасштабной информационной операции.

Ведомство отмечает, что по структуре и исполнению кампания идентична тем, которые можно было наблюдать в предвыборный период в США, Франции и Германии. Напомним, тогда во вмешательстве в избирательный процесс обвиняли Россию.

Фото: flickr.com