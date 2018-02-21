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Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) призвала Банк Латвии выделить еще один чрезвычайный заем ABLV Bank.

"В настоящий момент национальный банк оценивает предложенные в залог под заем ценные бумаги. Получено и заключение надзирающего за ABLV Bank Европейского центрального банка", - рассказал представитель Банка Латвии Янис Силакалнс.

Банк Латвии просит рассмотреть этот вопрос на совещании постоянной рабочей группы по управлению финансовыми кризисами, которой руководит министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

"Как и с предыдущим выделенным займом в размере 97,5 млн евро под залог ценных бумаг, в этом случае Банк Латвии может оказать чрезвычайную помощь коммерческому банку для решения проблем ликвидности. Заем хорошо обеспечен и выдается под надежный залог", - сказал Силакалнс.

Как сообщалось, в течение недели после сообщения Министерства финансов США ("FinCEN") о планируемых санкциях против латвийского ABLV Bank из банка клиентами было выведено 600 млн евро.

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