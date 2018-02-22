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Руководитель Банка Латвии Илмар Римшевич подозревается в вымогательстве взятки у ликвидируемого в настоящее время Trasta komercbanka (TKB), пишет журнал Ir.

В уголовном деле Римшевича фигурируют показания о вымогательстве взятки у TKB несколько лет назад, когда кредитное учреждение еще работало, но испытывало трудности. Речь идет о событиях по крайней мере четырехлетней давности, которые стали актуальными после новых показаний. Эти показания дало правоохранительным органам бывшее высокопоставленное должностное лицо TKB, пишет журнал.

Руководитель Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екаб Страуме на пресс-конференции не подтвердил и не опроверг связь дела с TKB. Он также не ответил на вопросы о связи дела с TKB и Римшевич.

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) ограничила работу ТКВ 22 января 2016 года и вскоре банк закрыла, но у него по крайней мере за год до того уже были сложности с выполнением показателей достаточности капитала. Представители банка решали проблемы с FKTK посредством взяток, полагает следствие. Есть подозрения, что деньги платились Римшевичу за решение проблем с FKTK, а предприниматель Марис Мартинсонс в этом процессе участвовал.

Тогда FKTK руководил Кристап Закулис, который ушел с должности в январе 2016 года одновременно с прекращением работы TKB и после резких замечаний иностранных партнеров о слабом контроле за отмыванием денег в банках Латвии. Заместителем Закулиса был нынешний глава FKTK Петерс Путниньш.

Журнал напомнил, что TKB попадает в поле зрения правоохранительных органов не впервые. В 2015 году полиция обыскивала помещения банка по подозрению в отмывании денег, был отстранен от должности член правления Виктор Зиемелис. По этому делу продолжается расследование, и, возможно, полученная в нем информация способствовала заведению KNAB нового дела.

Фото: flickr.com