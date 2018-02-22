Экономика |

Определенные ограничения платежей не являются наказанием, а скорее рукой помощи для ABLV Bank, заявил в интервью Латвийскому радио начальник Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш.

По его словам, это официальный способ освободить банк от полномочия выплачивать деньги, дав ему время собрать средства и доказать Европейскому центральному банку, что ABLV ликвиден. Когда это произойдет, ЕЦБ будет решать продлить ограничения или отменить их.

Путниньш указал, что подобные моратории не будут длительными.

Как сообщалось, 19 февраля, исполняя указания ЕЦБ, FKTK на время применил к ABLV Bank ограничения платежей, запретив проводить дебетные операции со счетами клиентов в любой валюте.

По объему активов ABLV Bank на сентябрь 2017 года был третьим крупнейшим банком в Латвии. Самым большим акционерам банка - Олегу Филе, Эрнсту Бернису и Нике Берне - принадлежит 87,03% от основного капитала банка. ABLV находится под прямым надзором ЕЦБ.