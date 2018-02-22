Экономика |

Ни одна партия, в том числе и "Единство", не поддерживает вложение денег налогоплательщиков в спасение ABLV Bank, подчеркнул в передаче LTV "Утренняя панорама" министр экономики Арвил Ашераденс.

Он напомнил, что речь идет о предоставлении ABLV Bank ссуды под залог латвийских государственных ценных бумаг. Банк попросил кредит в размере 480 млн евро.

На вопрос, не означают ли последние события в финансовом секторе конец латвийской мечты стать финансовым центром, министр ответил, что эта мечта была в известной мере ложной, поскольку значительная часть оборота финансового сектора складывается из сделок нерезидентов, которые не вносят особого вклада в народной хозяйство, поскольку прибыль забирают те, кто с этими деньгами работает.

Говоря о деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича, Ашераденс призвал оперировать только подтвержденными фактами и не поднимать ненужной паники.

Напомним, глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш заявил, что определенные ограничения платежей не являются наказанием, а скорее рукой помощи для ABLV Bank.