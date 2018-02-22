Минэкономики: деньги налогоплательщиков для ABLV использовать не будем (11)

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Экономика | 22 февраля 2018 года, 14:29

Ни одна партия, в том числе и "Единство", не поддерживает вложение денег налогоплательщиков в спасение ABLV Bank, подчеркнул в передаче LTV "Утренняя панорама" министр экономики Арвил Ашераденс.

Он напомнил, что речь идет о предоставлении ABLV Bank ссуды под залог латвийских государственных ценных бумаг. Банк попросил кредит в размере 480 млн евро.

На вопрос, не означают ли последние события в финансовом секторе конец латвийской мечты стать финансовым центром, министр ответил, что эта мечта была в известной мере ложной, поскольку значительная часть оборота финансового сектора складывается из сделок нерезидентов, которые не вносят особого вклада в народной хозяйство, поскольку прибыль забирают те, кто с этими деньгами работает.

Говоря о деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича, Ашераденс призвал оперировать только подтвержденными фактами и не поднимать ненужной паники.

Напомним, глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш заявил, что определенные ограничения платежей не являются наказанием, а скорее рукой помощи для ABLV Bank.

Комментарии 11
Секундочку,2 часа назад
а чьи деньги у вас есть?

ВСЕ деньги к которым у вас есть доступ, либо деньги налогоплательщиков, либо ими гарантированы.

Верх цинизма!
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Dina Frost2 часа назад
" не вносят особого вклада в народной хозяйство". Нет, конечною Правда, чтобы обслуживать эти потоки создана масса рабочих мест и налоги в миллионах, а так какой вклад-то....
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Артур Корнеев1 час назад
Вот здесь очень подробно о значении АВ для народного хозяйства . Это только эти чучела раздающие интервью не имеют никакого значения.
http://rus.db.lv/ekonomika/finansy/kakuju-rol-igraet-ablv-v-narodnom-hozjajstve-strany-nagljadnye-cifry-84710
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