Минэкономики: деньги налогоплательщиков для ABLV использовать не будем (11)
Ни одна партия, в том числе и "Единство", не поддерживает вложение денег налогоплательщиков в спасение ABLV Bank, подчеркнул в передаче LTV "Утренняя панорама" министр экономики Арвил Ашераденс.
Он напомнил, что речь идет о предоставлении ABLV Bank ссуды под залог латвийских государственных ценных бумаг. Банк попросил кредит в размере 480 млн евро.
На вопрос, не означают ли последние события в финансовом секторе конец латвийской мечты стать финансовым центром, министр ответил, что эта мечта была в известной мере ложной, поскольку значительная часть оборота финансового сектора складывается из сделок нерезидентов, которые не вносят особого вклада в народной хозяйство, поскольку прибыль забирают те, кто с этими деньгами работает.
Говоря о деле президента Банка Латвии Илмара Римшевича, Ашераденс призвал оперировать только подтвержденными фактами и не поднимать ненужной паники.
Напомним, глава Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Петерс Путниньш заявил, что определенные ограничения платежей не являются наказанием, а скорее рукой помощи для ABLV Bank.
ВСЕ деньги к которым у вас есть доступ, либо деньги налогоплательщиков, либо ими гарантированы.
Верх цинизма!
http://rus.db.lv/ekonomika/finansy/kakuju-rol-igraet-ablv-v-narodnom-hozjajstve-strany-nagljadnye-cifry-84710