Рейзниеце-Озола: Norvik Bank льет масло в огонь финансовой системы (10)

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Экономика | 22 февраля 2018 года, 14:34

Крупнейший акционер Norvik banka, гражданин Великобритании российского происхождения Григорий Гусельников своими заявлениями создают в Латвии неблагоприятный фон для расследования коррупционных дел. Об это в интервью программы "DELFI TV с Янисом Домбурсом" сказала министр финансов Дана Рейзнице-Озола.

"Эти завления являются провокацией. Если закон нарушен, то надо обращаться в правоохраниельные органы, а не создавать фон, добавлять масла в огонь, который горит в финансовой системе", - сказала она.

Напомним, премьер-министр Марис Кучинскис и министр финансов Дана Рейзниеце-Озола расценивают действия Norvik banka в СМИ как провокацию, обращенную против государства.

Как сообщалось, крупнейший акционер банка Григорий Гусельников в интервью агентству АР заявил, что президент Банка Латвии Илмар Римшевич годами вымогал у банка взятки. Римшевич это категорически отрицает.

Комментарии 10
у нас есть банковский король2 часа назад
король правосудия , король транзита . короли законодательного собрания , король Риги , вот мы и живем в дерьме
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Просто1002 часа назад
А финансовая система Латвии уже давно в дерме. Сплошные поборы с населения в особенности с пенсионеров. Размер пенсий не может оплачивать цены которые одобряет мин.фин просто позор что у нас такой сие. фин
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Циля2 часа назад
Судя по активности этой дамочки в защите Римшевича, неудивлюсь, если и она окажется замешана во взяточничестве. Или ее самый честный муж, главный по развитию!
Очень скоро мы узнаем много нового об мразях, сосущих кровь из Латвии.
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