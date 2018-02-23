Экономика |

Счет за электричество на предприятии Durbes grauds в январе этого года превысил 2000 евро. Год назад плата за электроэнергию была меньше тысячи евро, сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на TV Kurzeme.

Самая большая мощность необходима предприятию только в течение нескольких месяцев в год во время помола зерна.

"Какие-то мощности нам надо сохранить, чтобы работало оборудование. Чтобы его вновь подключить, нам надо заплатить 7 000 евро. ", - рассказал предприниматель Сандрис Беча. По его словам, как одно из решений таких высоких затрат может быть запрос мощностей по необходимости.

У многих крестьян счета за электричество в этом году выросли на 40 и даже 80 %. На конгрессе Крестьянского сейма, который состоится 9 марта, сельскохозяйственники будут искать выход из сложившейся ситуации.

"Решение этого вопроса надо срочно найти, так как счетчики крутятся, а мы платим ни за что", - подчеркнул бизнесмен.

Продолжая протестовать против резкого увеличения тарифов на электричество, фермеры требуют немедленно внести поправки в закон о рынке электроэнергии, чтобы прекратить введенный с начала года порядок дифференциации компонента обязательной закупки (КОЗ) в тарифе на электричество.

Председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Эдгар Трейбергс считает, что введенная государством энергетическая политика ошибочна и неприемлема для значительной части малых и средних предприятий.

По его мнению, "Latvenergo" должно само заботиться о рентабельной хозяйственной деятельности, а не обкладывать население дополнительными платежами.