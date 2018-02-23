Крестьяне в отчаянии: электросчетчик крутится, платим ни за что! (21)
Счет за электричество на предприятии Durbes grauds в январе этого года превысил 2000 евро. Год назад плата за электроэнергию была меньше тысячи евро, сообщает Latvijas Avīze со ссылкой на TV Kurzeme.
Самая большая мощность необходима предприятию только в течение нескольких месяцев в год во время помола зерна.
"Какие-то мощности нам надо сохранить, чтобы работало оборудование. Чтобы его вновь подключить, нам надо заплатить 7 000 евро. ", - рассказал предприниматель Сандрис Беча. По его словам, как одно из решений таких высоких затрат может быть запрос мощностей по необходимости.
У многих крестьян счета за электричество в этом году выросли на 40 и даже 80 %. На конгрессе Крестьянского сейма, который состоится 9 марта, сельскохозяйственники будут искать выход из сложившейся ситуации.
"Решение этого вопроса надо срочно найти, так как счетчики крутятся, а мы платим ни за что", - подчеркнул бизнесмен.
Продолжая протестовать против резкого увеличения тарифов на электричество, фермеры требуют немедленно внести поправки в закон о рынке электроэнергии, чтобы прекратить введенный с начала года порядок дифференциации компонента обязательной закупки (КОЗ) в тарифе на электричество.
Председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Эдгар Трейбергс считает, что введенная государством энергетическая политика ошибочна и неприемлема для значительной части малых и средних предприятий.
По его мнению, "Latvenergo" должно само заботиться о рентабельной хозяйственной деятельности, а не обкладывать население дополнительными платежами.
Как это, крестьяне, вы платите ни за что? За то! За ваших правителей, которых вы каждый раз себе выбираете, за их зарплаты, премии, дома, виллы! Разве этого мало? Радуйтесь, ваши правители говорят, что вы живете хорошо, ни забот и хлопот. А вот теперь и Римшевича вашего откройте шампанское. Всё хорошо, прекрасная маркиза.
Это же успех!!! Экономика стремительно развивается.Мы обогнали Германию.
Можно ничего не делать, тебя может вообще не быть.Но налог платить обязан.
Гнилое проворовавшееся болото.