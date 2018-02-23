Госполиция проводит проверку возможных схем отмывания денег в ABLV (4)
Экономика | 23 февраля 2018 года, 09:34
Госполиция начала ведомственную проверку упомянутых в докладе структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) возможных схем отмывания денег в ABLV Bank.
Проверку проводит Управление по борьбе с экономическими преступлениями, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица. От партнеров запрошена подробная информация о фактах, на основании которых сделаны выводы FinCEN.
Запрошена также информация, имеющаяся в распоряжении Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).
Как сообщалось, FinCEN заявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.
С Праздником, мужики!