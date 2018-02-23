Госполиция проводит проверку возможных схем отмывания денег в ABLV (4)

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Экономика | 23 февраля 2018 года, 09:34

Госполиция начала ведомственную проверку упомянутых в докладе структуры Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) возможных схем отмывания денег в ABLV Bank.

Проверку проводит Управление по борьбе с экономическими преступлениями, сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица. От партнеров запрошена подробная информация о фактах, на основании которых сделаны выводы FinCEN.

Запрошена также информация, имеющаяся в распоряжении Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

Как сообщалось, FinCEN заявила, что планирует ввести в отношении ABLV Bank санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Комментарии 4
кот2 часа назад
Лучше бы провели проверку тех кто развалил государство.Только и можете действовать по указке вашингтонского обкома.У самих мозги заплыли жиром.
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Alex2 часа назад
Госполиция ? А не подскажете ,зачем тогда такая крутая структура имеется как FKTK ?У нас в госполиции опытные экономисты имеются ? А чё тогда ещё СГД не подкдлючится! Какая-то странно-лихорадочная реакция государства на маленький форс-мажор .Банк Балтия,Парекс ,Крайбанк,Цитаделка...ну очередь следующего ,чего такая "агония" ?Знаменитая швейцарская тайна америкосами закрыта ,это куда более эпохальное событие ...
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АЛ228 минут назад
Миксы! А ведь сегодня День Советской Армии и ВМФ! И ничего на первой полосе? Или вы только "Patriotov" поощряете? Кстати, хоть на сегодня эту мерзкую банду троллей забанить слабо?
С Праздником, мужики!
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