Банк Латвии на этой неделе выдал ABLV кредит на 297 миллионов евро (12)

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Экономика | 23 февраля 2018 года, 19:05

Банк Латвии на этой неделе выдал испытывающему сложности ABLV Bank в целом 297,2 млн евро под залог ценных бумаг, сообщили в Банке Латвии.

Банк Латвии выдал эти ссуды с учетом мнений Европейского центробанка и Комиссии рынка финансов и капитала. Указанная сумма включает в себя выданный в понедельник кредит в размере 97,5 млн евро, так что новый кредит составляет 199,7 млн евро.

Банк Латвии повторно подчеркивает, что в этой сделке никак не используются средства государственного бюджета, и стоимость залога примерно в два раза превышает величину кредита.

В начале недели ABLV Bank просил у Банка Латвии кредит в размере до 480 тыс. евро.

Как сообщалось, в течение недели после заявления FinCEN о планируемых санкциях против латвийского ABLV Bank из банка было выведено 600 млн евро.

Комиссия рынка финансов и капитала, выполняя инструкцию ЕЦБ, решила временно ввести ограничения на платежи ABLV Bank, запретив осуществлять дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

Комментарии 12
в воскресение3 часа назад
министр финансов заверяла что АБЛВ не получит ни цента от банка латвии, очевидно мы скоро не увидим ни денег ни банка АБЛВ, хотелось бы разъяснений почему банк получил 300 миллионов наших денег. банк комерческий-не имеет вести дела -закрывайся. Ежедневно именно здесь собирают деньги на больных детей. у государства денег для них нет,а частному банку под залог напечатенных в левой типографии есть. У всех на памяти крахи банков парекс,балтия и других люди потеряли свои деньги а господа лавенты красовицкие и прочие прекрасно живут. Президент должен дать внятное объяснение
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www2 часа назад
Меня это тоже подклинило. Выделили средства не из госбюджета. Т.е. полмиллиарда валяются в БЛ на всякии случаи, хотя детям подачки собираем, или там чьи то частные деньги, или это все вранье на госуровне.... Полная абракадабра.
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Ну да2 часа назад
Помню, как в спасение банков вбухивали деньги, как за бесценок продавали, как пытались спасти "КРАЙБАНКА". Чем все это закончилось, сколько людей потеряли свои вклады, и кто конкретно на этом наварился? На сегодняшний день кирдык наступил для 30 банков. Что дальше???
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