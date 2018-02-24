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Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте. Об этом говорится в заявлении FKTK.

Между тем ABLV Bank отмечает, что это решение может повлечь за собой ликвидацию банка.

FKTK постановила, что в ABLV Bank наступила недоступность вкладов.

Совет КРФК с учетом того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил председатель FKTK Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.

"Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, FKTK как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты ABLV Bank могли получить полагающиеся им выплаты в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время", - сказал Путниньш.

В ночь на субботу, 24 февраля, руководство ABLV bank распространило заявление, в котором предупредило о том, что в ближайшее время может начаться процесс ликвидации банка.

"ABLV Bank считает, что выполнил все требования регулятора, чтобы возобновить деятельность. Для укрепления ликвидности банк в течение четырех рабочих дней собрал более 1,36 миллиарда евро, обеспечив 86% всех вкладов до востребования. Этого было вполне достаточно, чтобы банк возобновил проведение платежей и выполнил обязательства перед клиентами, однако по политическим причинам банку не была предоставлена такая возможность", — говорится в заявлении.

При этом в банке подчеркнули, что объем активов является достаточным для удовлетворения требований всех клиентов и кредиторов. Все вклады, защищенные Законом о гарантиях вкладов, будут выплачены из средств ABLV Bank.