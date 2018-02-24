Банк ABLV готовится к ликвидации (18)

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Экономика | 24 февраля 2018 года, 09:07

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте. Об этом говорится в заявлении FKTK.

Между тем ABLV Bank отмечает, что это решение может повлечь за собой ликвидацию банка.

FKTK постановила, что в ABLV Bank наступила недоступность вкладов.

Совет КРФК с учетом того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Как пояснил председатель FKTK Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.

"Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, FKTK как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты ABLV Bank могли получить полагающиеся им выплаты в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время", - сказал Путниньш.

В ночь на субботу, 24 февраля, руководство ABLV bank распространило заявление, в котором предупредило о том, что в ближайшее время может начаться процесс ликвидации банка.

"ABLV Bank считает, что выполнил все требования регулятора, чтобы возобновить деятельность. Для укрепления ликвидности банк в течение четырех рабочих дней собрал более 1,36 миллиарда евро, обеспечив 86% всех вкладов до востребования. Этого было вполне достаточно, чтобы банк возобновил проведение платежей и выполнил обязательства перед клиентами, однако по политическим причинам банку не была предоставлена такая возможность", — говорится в заявлении.

При этом в банке подчеркнули, что объем активов является достаточным для удовлетворения требований всех клиентов и кредиторов. Все вклады, защищенные Законом о гарантиях вкладов, будут выплачены из средств ABLV Bank.

Комментарии 18
кот1 час назад
Убили еще один латвийский банк-"процветание" под управлением америкосов продолжается?
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Gleb Perov1 час назад
Американцы решили, что банк им сильно не нравится из за своей успешной деятельности, их европейские шестёрки это подтвердили и теперь эта лавочка закрывается.Хорошо заокеанские дяди богатеньких жуликов на деньги кинули, положил двести тысяч, обратно сто, ну и кто после этого получается главный вор и бандит.
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Злой 1 час назад
Во все вмешивается американский нос. Без этих уродов, не обходится ни одна пакость. Поставили задачу, ликвидировать. Вот она и выполняется. На том простом основании что много российских компаний, использовали этот банк. И даже как то так, по детски может быть, хочется пожелать больших бед, разрушений, эпидемий, вообще полного уничтожения как государства. Это ублюдство, вправду надоело. Все негативное исходит от этих мразей. Куда не посмотришь, кругом плохие новости. Санкции, войны, допинг скандалы, операции по смене правительств, и много чего. Америка заслуживает уничтожения.
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