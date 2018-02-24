Банк Латвии: ABLV пытался предложить нам "своеобразную сделку" на миллиард (7)
Некоторое время назад ABLV Bank предлагал Банку Латвии "своеобразную сделку" на сумму более миллиарда евро, которая была совершенно вне пределов компетенции Банка Латвии, заявил в передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом" член совета Банка Латвии Эдвард Кушнерс.
Он не комментировал слова президента Банка Латвии Илмара Римшевича на пресс-конференции во вторник о том, что ABLV Bank в прошлую пятницу просил у Банка Латвии миллиардной финансовой поддержки.
"Могу сказать, что какое-то время назад со стороны ABLV Bank были попытки контакта с Банком Латвии об очень своеобразной сделке на крупную сумму. Людям из финансового мира такая сделка могла показаться совершенно нормальной, но она была совершенно вне компетенции Банка Латвии", - сказал Кушнерс.
Он добавил, что, вероятно, со стороны ABLV Bank это была "наивная попытка попробовать шанс".
Напомним, в ночь на субботу, 24 февраля, руководство ABLV bank распространило заявление, в котором предупредило общественность о том, что в ближайшее время может начаться процесс ликвидации банка. На этот шаг кредитное учреждение вынуждено будет пойти, так как Комиссия по рынку финансов и капитала не отменяет наложенный на банк запрет на проведение дебетовых операций на счетах клиентов в любой валюте.
Правда с маслом и качественным беконом тоже напряг.
Риетуму как поживает ,или это не совсем латышский банк?
Какая-то еврокомиссия докопалась до столба, вырубила работу целого банка, - ну, а где патриоты-то? Почему до сих пор не на баррикадах? - вон, уж обед скоро.
Где эта профурсетка-министерша финансов? Где премьер? В доле, что ли? А кто говорил, что все будет норм, и вкладчики не пострадают? И вообще никто не пострадает?