Экономика |

Некоторое время назад ABLV Bank предлагал Банку Латвии "своеобразную сделку" на сумму более миллиарда евро, которая была совершенно вне пределов компетенции Банка Латвии, заявил в передаче "Delfi TV с Янисом Домбурсом" член совета Банка Латвии Эдвард Кушнерс.

Он не комментировал слова президента Банка Латвии Илмара Римшевича на пресс-конференции во вторник о том, что ABLV Bank в прошлую пятницу просил у Банка Латвии миллиардной финансовой поддержки.

"Могу сказать, что какое-то время назад со стороны ABLV Bank были попытки контакта с Банком Латвии об очень своеобразной сделке на крупную сумму. Людям из финансового мира такая сделка могла показаться совершенно нормальной, но она была совершенно вне компетенции Банка Латвии", - сказал Кушнерс.

Он добавил, что, вероятно, со стороны ABLV Bank это была "наивная попытка попробовать шанс".

Напомним, в ночь на субботу, 24 февраля, руководство ABLV bank распространило заявление, в котором предупредило общественность о том, что в ближайшее время может начаться процесс ликвидации банка. На этот шаг кредитное учреждение вынуждено будет пойти, так как Комиссия по рынку финансов и капитала не отменяет наложенный на банк запрет на проведение дебетовых операций на счетах клиентов в любой валюте.