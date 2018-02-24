Экономика |

ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законами Латвии, так как его спасение - не в интересах общества, в субботу сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

В сообщении сказано, что ЕЦБ в пятницу констатировали, что ABLV Bank и его дочернее предприятие в Люксембурге ABLV Bank Luxembourg будет ликвидировано в соответствии с европейской регулой надзорного механизма Европейского банковского союза (ЕБС).

О своем решении ЕЦБ информировал правление ЕБС, которое в свою очередь констатировало, что нет необходимости урегулировать ситуацию в этом банке, так как это не соответствует интересам общества относительно этого банка.

"Поэтому будет проведена ликвидация банка в соответствиями с законами Латвии и Люксембурга", - сказано в сообщении ЕЦБ.

Как сообщалось, в ночь на субботу совет FKTK с учетом того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

Как пояснил председатель FKTK Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.

В ночь на субботу, 24 февраля, руководство ABLV bank распространило заявление, в котором предупредило о том, что в ближайшее время может начаться процесс ликвидации банка.

ABLV Bank считает, что выполнил все требования регулятора, чтобы возобновить деятельность.

При этом в банке подчеркнули, что объем активов является достаточным для удовлетворения требований всех клиентов и кредиторов. Все вклады, защищенные Законом о гарантиях вкладов, будут выплачены из средств ABLV Bank.

Для выплаты гарантированных возмещений латвийским клиентам "ABLV Bank", согласно текущим подсчетам, необходимо около 470 млн евро, которые "ABLV Bank" может обеспечить.

Более подробная информация о решении FKTK будет предоставлена в 10.30 на брифинге, в котором примут участие председатель FKTK Петерс Путниньш и руководитель отдела урегулирования и фонда гарантий Елена Лебедева.

В свою очередь в 12.00 состоится пресс-брифинг в Минфине.