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Из Norvik banka на этой неделе выведено 43 млн евро, заявил агентству Bloomberg крупнейший акционер банка Григорий Гусельников.

Он сообщил, что вкладчики начали забирать деньги после заявлений президента Банка Латвии Илмара Римшевича о том, что Norvik banka вводил в заблуждение регулятора и у него могут отобрать лицензию.

Сумма вкладов в банке составляет 750 млн евро, поэтому он сумел выдержать удар, кроме того, вывод денег замедлился, сказал Гусельников.

В интервью Bloomberg он также обвинил Римшевича в очернительстве Norvik banka в отместку за то, что Гусельников обвинил президента Банка Латвии в требовании взяток.

Римшевич нарушил закон, распространив клеветническую информацию о Norvik banka, и его цель состояла в том, чтобы вкладчики начали изымать из банка свои деньги, заявил Гусельников.

Как сообщалось, на пресс-конференции 19 февраля Римшевич заявил, что деятельность Гусельникова, который обратился в Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров с требованием взыскать с Латвии 200 млн евро, является хорошо спланированной аферой.

"Люди, которые имеют опыт таких судебных разбирательств, говорят, что это хорошо спланированная афера уже с 2013 года", - сказал Римшевич.

По его словам, Гусельников не является настоящим владельцем Norvik banka, так как деньги на приобретение банка одолжил.

"Это печальная история. Человек с одолженными деньгами приобретает в Латвии банк, обманывает надзорный орган [Комиссию рынка капитала и финансов], начинает бизнес, обещая инвестировать в Латвии 100 миллионов, развивать новые платежные продукты, одним словом, начать жизнь с нуля с прекрасными и хорошими намерениями. В то же время в 2014 году оформляет сделки, чтобы скрыть истинных владельцев денег", - сказал Римшевич.

Он также отметил, что Norvik banka приписывает Банку Латвии вещи, которые не входят в его компетенцию, а именно, Банк Латвии не следит за деятельностью коммерческих банков и не может влиять на работу КРФК, потому что это независимый орган.

"И, самое главное, чтобы сделать всю эту историю о регуляторе и необоснованных требованиях более цветистой и зрелищной, прибегает к клевете и заявляет, что, как ему показалось, у него что-то вымогают", - сказал Римшевич.

Как сообщалось, Гусельников ранее заявил, что Римшевич годами вымогал взятки у Norvik banka, а связанные с ним лица требовали у банка отмывать деньги российского происхождения.