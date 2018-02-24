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Министерство финансов предложит Сейму в срочном порядке рассмотреть изменения в законе о кредитных учреждениях, которые предусматривают ограничение размера вознаграждения ликвидаторов банков, сообщила на пресс-конференции министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Как сообщил корреспондент Mixnews, Минфин планирует подать эти поправки уже в понедельник.

Они предусматривают снижение размера вознаграждений ликвидаторов и администраторов неплатежеспособности, чтобы как можно больше средств направлялось кредиторам, сказала Рейзниеце-Озола.

Если такие поправки к закону будут приняты, они могут относиться и к ABLV Bank в случае его ликвидации.

Как отметила министр, несмотря на то, что Европейский центральный банк еще не принял решения о ликвидации АО "ABLV Bank", начале процедуры его неплатежеспособности или другого решения, Минфин подготовил изменения в законе о кредитных учреждениях, которые предусматривают существенное снижение размера вознаграждений ликвидаторов и администраторов неплатежеспособности, чтобы "как можно больше средств направлялось кредиторам, а не посредникам".

"Предложения предусматривают не учитывать при определении размера вознаграждения ликвидатора или администратора процесса неплатежеспособности ту часть активов банка, которые легко реализовать или которые находятся на счете в Банке Латвии", - сообщила Рейзниеце-Озола.

Министр напомнила, что изменения в закон о кредитных учреждениях были внесены в 2013 году, когда был ликвидирован Latvijas Krājbanka, и предусматривали резкое увеличение вознаграждения ликвидаторов.

"Думаю, что пора эту ошибку исправить и определить разумное вознаграждение, чтобы в результате возможного прекращения работы одного из банков кто-то не стал самым богатым человеком в Латвии", - сказала глава Минфина.