Рейзниеце-Озола: ЕЦБ не настаивает на ликвидации ABLV (7)
Ликвидация ABLV Bank - только один из вариантов, заявила сегодня на пресс-конференции министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
Она отметила, что надзирающий за деятельностью ABLV Bank Европейский центральный банк (ЕЦБ) не заявляет, что банк нужно ликвидировать, но указывает, что ABLV Bank не в состоянии рассчитаться с клиентами. По словам министра, ЕЦБ еще предстоит принять другие решения в отношении ABLV Bank.
Также Рейзниеце-Озола подчеркнула, что решение ЕЦБ в отношении ABLV Bank не имеет политической подоплеки, так как принято на основе информации, которую ЕЦБ предоставил сам банк.
По словам главы Минфина, проблемы в ABLV Bank возникли из-за репутационных вопросов, а не из-за ликвидности. Министр заверила, что ни в одном другом банке нет подобной ситуации, поэтому нет оснований говорить о банковском кризисе в стране.
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А почему ЕЦБ принимает решения по Латвийскому банку?
Не нужно изобретать велосипеды, а воспользоваться положительным опытом США в эффективном разрешении кризисной ситуации.
Когда в 2007-2008 году в Америке случился кризис на Уолл-Стрите и банках, чисто финансовые регулирующие органы не указывали и не решали как победить кризис.
Был принят законодательно Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act - Дод-Фрэнк Реформа Уолл-Стрита и ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Акт, который как раз-таки ввёл регулирование Американских финансовых регулирующих органов. Зарубежные регулирующие органы (типа ЕЦБ) для Америки даже не рассматривались, потому что Американцы чётко знаю что такое их суверенитет.
В результате решения Конгреса и Сената крупнейщее финансовое учреждение The Bear Stearns Companies, Inc. было куплено JP Morgan Chase, а крупнейшему банку Lehman Brothers отказались помочь и он прекратил существование.
Другим банкам помогли решением, которое подписал Президент Обама, а не какие-то заграничные и даже местные регулирующие органы.
Непонятно почему же в таком случае наш Сейм, Президент и правительство не определяет как справиться с проблемой, а какой-то иностранный регулирующий орган, который назначил себя решать что такое интересы Латвийского общества.
Кризис всего лишь одного или даже нескольких Латвийских банков не глобальная трагедия, но он выходит за рамки чисто финансовых вопросов.
Это кризис подрывающий репутацию Латвии в целом и моральный кризис бизнеса и общества, в котором такой коррупционный кризис стал возможен.
Поэтому решения по излечению и очистку бизнесс климата должно решать само Латвийское общество в лице своих законно избранных представителей, как и положено в свободной демократической суверенной стране