Экономика |

Ликвидация ABLV Bank - только один из вариантов, заявила сегодня на пресс-конференции министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

Она отметила, что надзирающий за деятельностью ABLV Bank Европейский центральный банк (ЕЦБ) не заявляет, что банк нужно ликвидировать, но указывает, что ABLV Bank не в состоянии рассчитаться с клиентами. По словам министра, ЕЦБ еще предстоит принять другие решения в отношении ABLV Bank.

Также Рейзниеце-Озола подчеркнула, что решение ЕЦБ в отношении ABLV Bank не имеет политической подоплеки, так как принято на основе информации, которую ЕЦБ предоставил сам банк.

По словам главы Минфина, проблемы в ABLV Bank возникли из-за репутационных вопросов, а не из-за ликвидности. Министр заверила, что ни в одном другом банке нет подобной ситуации, поэтому нет оснований говорить о банковском кризисе в стране.