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Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола призовет Сейм назначить проведение аудита в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), сказала на пресс-конференции глава Минфина.

Она указала,что работу FKTK за последние два года положительно оценивает не только министр, но и зарубежные институции, однако это не означает, что в органе надзора не может быть проблем.

"Чтобы убедиться , что все в порядке и у всех было спокойствие по поводу принимаемых FKTK решений, МФ будет призывать Сейм , чтобы он инициировал аудит , чтобы проверить качество работы в надзорном органе", - признала Рейзниеце-Озола.

КАк сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте. Об этом говорится в заявлении FKTK, распространенном в ночь на субботу.

Напомним, Европейский центральный банк ранее заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.