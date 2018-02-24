Глава Минфина намерена проверить работу FKTK (10)

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Экономика | 24 февраля 2018 года, 14:49

Министр финансов Дана Рейзниеце-Озола призовет Сейм назначить проведение аудита в Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK), сказала на пресс-конференции глава Минфина.

Она указала,что работу FKTK за последние два года положительно оценивает не только министр, но и зарубежные институции, однако это не означает, что в органе надзора не может быть проблем.

"Чтобы убедиться , что все в порядке и у всех было спокойствие по поводу принимаемых FKTK решений, МФ будет призывать Сейм , чтобы он инициировал аудит , чтобы проверить качество работы в надзорном органе", - признала Рейзниеце-Озола.

КАк сообщалось, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции ABLV Bank, которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте. Об этом говорится в заявлении FKTK, распространенном в ночь на субботу.

Напомним, Европейский центральный банк ранее заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка - не в интересах общества.

Комментарии 10
mant4 часа назад
а то что мадам орган надо проверять регулярно, а не когда вселенский шухер вам в шахматной школе не обьяснили
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шустрый3 часа назад
Одни вороватые недоумки будут строго проверять других.
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Паром4 часа назад
А в курсе, что в связи с ликвидацией банка потеряют работу 970 работников. Вдумайтесь-970!!!!! Рабочих мест. Правящие уроды!!!вы же только чиновников плодить умеете.
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