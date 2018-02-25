Экономика |

Решение о ликвидации ABLV Bank в настоящее время не стоит на повестке дня. Это лишь один из вариантов, так как все еще возможны и другие пути разрешения ситуации, заявила руководитель отдела коммуникации Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Иева Уплея.

Она подчеркнула, что решение о ликвидации банка еще не принято.

"Вчера на пресс-конференции руководитель FKTK Петерс Путниньш четко и ясно заявил, что решение о ликвидации на данный момент не стоит на повестке дня", - сказала представитель комиссии.

Уплея пояснила, что ликвидация - только один из способов, как в дальнейшем может развиваться ситуация с ABLV Bank, и все еще возможны другие варианты действий.

"В ситуации, когда в ABLV Bank наступила недоступность вкладов, возможны несколько решений. Да, одним из них теоретически является ликвидация. Но нет оснований как-то особо выделять ее среди других решений", - сказала представитель FKTK.

Она пообещала, что в понедельник FKTK предоставит юридическое разъяснение о том, какие еще решения возможны в случае ABLV Bank.

"В настоящее время все говорят только об одном способе. Но Европейский центральный банк (ЕЦБ) в своем заявлении пояснил лишь теоретические возможности, и выделять среди них какую-то одну некорректно", - заявила Уплея.

По ее словам, комментировать, какое решение стоит на повестке FKTK, она не может.

"О надзорных действиях в отношении конкретного участника рынка, который работает в таком режиме, как сейчас, и у которого по-прежнему действует лицензия, мы не можем ничего комментировать", - сказала Уплея.

В то же время, как отметила представитель комиссии, общество должно знать, что произойдет с ABLV Bank, поэтому, как только будет принято решение, FKTK об этом проинформирует.

Как сообщалось, в ночь на субботу, 24 февраля, совет FKTK с учетом того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка.

Как пояснил председатель FKTK Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза.