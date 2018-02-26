Европейский центробанк запретил ABLV принимать депозиты (9)

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Экономика | 26 февраля 2018 года, 07:22

Европейский центральный банк (ЕЦБ) установил новые ограничения для ABLV Banka – запрет на действия с новыми депозитами, сообщает LNT.

“ЕЦБ в субботу, 24 февраля, сделало юридический шаг, чтобы запретить банку принимать новые депозиты и увеличивать объем уже имеющихся депозитов. Эта новая мера является дополнительной страховкой от новых вкладов перед началом процесса ликвидации согласно государственному законодательству”, - отметили в ЕЦБ.

Напомним, Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

В ночь на 24 февраля совет FKTK с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

Комментарии 9
Gleb Perov3 часа назад
и все эти патриоты после всего происходящего ещё будут вякать, что эта территория не англосаксонская колония.
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zzz4 часа назад
откровенно и неприкрыто добивают банк
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Чёйта я недопонял4 часа назад
а нахрена нам латвийский ЦБ, если всё равно нам указивки присылают из Брюсселя?

Мож, нам лучше копеечку сэкономить?
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